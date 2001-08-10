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11:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Вице-мэра Невельска лишили прав на полгода
Первого вице-мэра Невельского района Наталью Ронжину осудили за использование подложных номеров и лишили прав на полгода.
Как стало известно astv.ru, суд состоялся в Невельске на днях. Выяснилось, что сотрудники ГИБДД во время рейда, направленного на профилактику правонарушений в области безопасности дорожного движения, 24 июля остановили Наталью Ронжину, ехавшую на автомобиле Lexus с "красивыми" номерами - 888.
При проверке полицейские установили, что Ронжина управляла авто с подложными государственными регистрационными знаками, нарушив тем самым п.п 2.3.1. ПДД.
Фемида обязала первого вице-мэра района сдать водительское удостоверение. Теперь она не имеет права садиться за руль в течение полугода.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в законном порядке.
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