Вице-мэра Невельска лишили прав на полгода

Первого вице-мэра Невельского района Наталью Ронжину осудили за использование подложных номеров и лишили прав на полгода.

Как стало известно astv.ru, суд состоялся в Невельске на днях. Выяснилось, что сотрудники ГИБДД во время рейда, направленного на профилактику правонарушений в области безопасности дорожного движения, 24 июля остановили Наталью Ронжину, ехавшую на автомобиле Lexus с "красивыми" номерами - 888.

При проверке полицейские установили, что Ронжина управляла авто с подложными государственными регистрационными знаками, нарушив тем самым п.п 2.3.1. ПДД.

Фемида обязала первого вице-мэра района сдать водительское удостоверение. Теперь она не имеет права садиться за руль в течение полугода.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в законном порядке.