Тихоокеанское
информационное агентство
26 Августа 2020
Сегодня 10:09
74,51|88,06|44,82
Расписание форума «Армия-2020»
11:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Вице-мэра Невельска лишили прав на полгода

Вице-мэра Невельска лишили прав на полгода
Первого вице-мэра Невельского района Наталью Ронжину осудили за использование подложных номеров и лишили прав на полгода.
 
Как стало известно astv.ru, суд состоялся в Невельске на днях. Выяснилось, что сотрудники ГИБДД во время рейда, направленного на профилактику правонарушений в области безопасности дорожного движения, 24 июля остановили  Наталью Ронжину, ехавшую на автомобиле Lexus с "красивыми" номерами - 888.
 
При проверке полицейские установили, что Ронжина управляла авто с подложными государственными регистрационными знаками, нарушив тем самым п.п 2.3.1. ПДД. 
 
Фемида обязала первого вице-мэра района сдать водительское удостоверение. Теперь она не имеет права садиться за руль в течение полугода. 
 
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в законном порядке.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?