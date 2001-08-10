Южносахалинцев подозревают в попытке сбыта наркотиков

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали двоих жителей Южно-Сахалинска 33 и 32 лет. Их подозревают в попытке сбыта наркотических средств в крупном размере.

"Ранее оперативникам поступила информация, что вышеуказанные лица через теневой сегмент интернета связались с одним из магазинов, занимающимся незаконной продажей наркотических средств. Устроившись на работу курьерами, злоумышленники получили от своих кураторов запрещенные к обороту вещества, которые планировали распространять через тайники-закладки", - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В ходе осмотра жилища подозреваемых полицейские обнаружили семь свертков, обмотанных изолентой и три пакетика типа "салазки" с веществом белого цвета. Проведенная экспертиза установила, что в них хранились синтетические наркотики массой более 4 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.