Тихоокеанское
информационное агентство
27 Августа 2020
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09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Еще 56 человек на Сахалине заболели коронавирусом

Еще 56 человек на Сахалине заболели коронавирусом

За минувшие сутки сахалинские медики сообщили о ещё 56 заражённых COVID-19 пациентах. Из больниц выписали 45 человек, сообщает Telegram-канал @limarenko_official.

Итого на 23 августа в Сахалинской области 4152 случая заболевания, 2550 человек выписали с выздоровлением, 1602 ещё проходят лечение.

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