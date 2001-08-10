Тихоокеанское
информационное агентство
27 Августа 2020
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12:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Подросток-водитель врезался в столб в Александровске-Сахалинском

ДТП произошло в Александровске-Сахалинском 25 августа в 13:20.
 
Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, 17-летний водитель, не имея
права на управление транспортными средствами, на Nissan Cedric
ехал по улице Советской. В районе дома № 71 он не справился с управлением, машина врезалась в столб уличного освещения.
 
В результате ДТП несовершеннолетний водитель и 16-летний
пассажир получили травмы.
 
По данному факту проводится проверка.

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