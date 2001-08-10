Тихоокеанское
информационное агентство
27 Августа 2020
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14:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Молодую сахалинку ищет полиция областного центра

Молодую сахалинку ищет полиция областного центра

Полиция Южно-Сахалинска ищет 28-летнюю местную жительницу. Ирину Олеговну Пелюхно подозревают в покушении на хранение наркотиков. Она скрывается от правоохранительных органов. 

Если вы знаете, где находится Ирина Пелюхно, сообщите об этом: 789-648, 789-421, 44-66-98, WhatsApp +7 962 120-66-98.

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