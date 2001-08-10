Молодой сахалинец воровал у детей и пенсионеров

24-летнего неоднократно судимого южносахалинца задержали полицейские областного центра. Молодого человека подозревают в кражах у детей и пожилых горожан, сообщает УМВД Сахалинской области.

В дежурную часть полиции областной столицы начали звонить люди, жалующиеся на то, что с их банковских счетов пропали деньги. Это происходило после того, как они давали свой мобильный телефон неизвестному мужчине, просившему позвонить.

Полицейские выяснили, что злоумышленник искал на улицах Южно-Сахалинска детей либо пожилых людей. После короткого диалога он просил их гаджет и делал вид, что звонит родственнику. Когда потерпевшие переставали обращать на него внимание, парень с помощью функции "Мобильный банк" переводил себе небольшую сумму денег, отдавал телефон и уходил. Следователи считают, что он нанёс ущерба на 16 тысяч рублей.

Сейчас полицейским известно минимум о трёх кражах, которые предположительно совершил парень. Стражи порядка выясняют его причастность к аналогичным деяниям.

Ведётся следствие.