+ 58 новых случаев коронавируса зафиксировали в Сахалинской области

Статистика COVID-19 на Сахалине и Курилах за день 26 августа пополнилась 58 новыми случаями. С выздоровлением сегодня выписаны 50 человек. Об этом сообщает островной Минздрав в своем профиле в instagram.

Итого на 26 августа в Сахалинской области 4210 случаев заболевания, 2600 человек выписаны с выздоровлением, 1610 проходят лечение.