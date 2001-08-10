Тихоокеанское
информационное агентство
28 Августа 2020
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На Сахалине и Курилах возобновили диспансеризацию
10:12, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

+ 58 новых случаев коронавируса зафиксировали в Сахалинской области

+ 58 новых случаев коронавируса зафиксировали в Сахалинской области
Статистика COVID-19 на Сахалине и Курилах за день 26 августа пополнилась 58 новыми случаями. С выздоровлением сегодня выписаны 50 человек.  Об этом сообщает островной Минздрав в своем профиле в instagram.
 
Итого на 26 августа в Сахалинской области 4210 случаев заболевания, 2600 человек выписаны с выздоровлением, 1610 проходят лечение.

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