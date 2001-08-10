Ребенок утонул в Ногликах

26 августа в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от диспетчера ЕДДС поступила информация, что в пгт Ноглики при попытке переплыть русло р. Тымь утонул ребенок 2008 года рождения.

На место происшествия выехали сотрудники ГИМС и спасатели противопожарной службы Сахалинской области.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, позднее тело утонувшего ребенка нашли сотрудники ГИМС.

Прибывшие на место происшествия медицинские работники констатировали смерть.