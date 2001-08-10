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10:42, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
Ребенок утонул в Ногликах
26 августа в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от диспетчера ЕДДС поступила информация, что в пгт Ноглики при попытке переплыть русло р. Тымь утонул ребенок 2008 года рождения.
На место происшествия выехали сотрудники ГИМС и спасатели противопожарной службы Сахалинской области.
Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, позднее тело утонувшего ребенка нашли сотрудники ГИМС.
Прибывшие на место происшествия медицинские работники констатировали смерть.
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