Тихоокеанское
информационное агентство
28 Августа 2020
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На Сахалине и Курилах возобновили диспансеризацию
10:42, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Ребенок утонул в Ногликах

26 августа в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от диспетчера ЕДДС поступила информация, что в пгт Ноглики при попытке переплыть русло р. Тымь утонул ребенок 2008 года рождения.

На место происшествия выехали сотрудники ГИМС и спасатели противопожарной службы Сахалинской области.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, позднее тело утонувшего ребенка нашли сотрудники ГИМС.

Прибывшие на место происшествия медицинские работники констатировали смерть.

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