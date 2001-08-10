Тихоокеанское
информационное агентство
28 Августа 2020
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10:12, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

55 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали в Сахалинской области

55 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали в Сахалинской области

В Сахалинской области 55 новых случаев коронавирусной инфекции. Кроме того, 70 человек выписали с выздоровлением. Об этом сообщил губернатор региона в своем telegram, сегодня, 27 августа.

Итого на 27 августа в Сахалинской области 4265 случаев заболевания, 2670 человек выписаны с выздоровлением, 1595 проходят лечение.

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