55 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали в Сахалинской области

В Сахалинской области 55 новых случаев коронавирусной инфекции. Кроме того, 70 человек выписали с выздоровлением. Об этом сообщил губернатор региона в своем telegram, сегодня, 27 августа.

Итого на 27 августа в Сахалинской области 4265 случаев заболевания, 2670 человек выписаны с выздоровлением, 1595 проходят лечение.