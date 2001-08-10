Тихоокеанское
информационное агентство
28 Августа 2020
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11:32, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жители Шикотана и Кунашира могли почувствовать землетрясение

Жители Шикотана и Кунашира могли почувствовать землетрясение
Сегодня, 28 августа, в 01:14 по сахалинскому времени  сейсмостанциями единой геофизической службы РАН было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5.1. 
 
Как сообщили astv.ru на сейсмостанции "Южно-Сахалинск", координаты эпицентра -  44.3 северной широты и 148.4 восточной долготы. Глубина гипоцентра - 50 км. 
 
Эпицентр располагался на 93 км юго-восточнее Итурупа. 
 
По инструментальным данным, землетрясение силой до 2-3 баллов могли ощутить жители Шикотана и Кунашира.

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