Хозяин угнанной в Поронайске машины помирился со злоумышленником
Поронайский городской суд прекратил уголовное дело и уголовное преследование в отношении 22-летнего местного жителя. Его обвиняли в угоне и краже.
Как сообщают в пресс-службе суда, в одну из ночей лета 2019 года молодой человек подошел к автомобилю, находящемуся во дворе одного из домов в Поронайске, сел на водительское сиденье, запустил двигатель и поехал по улицам города.
Парень не справился с управлением, машина съехала в кювет. Тогда сахалинец вышел из салона, украл из автомобиля аккумулятор стоимостью 4000 рублей и покинул место происшествия.
"На суде потерпевший заявил ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении подсудимого, за примирением сторон. Он пояснил, что причиненный ему материальный ущерб и моральный вред подсудимый полностью возместил и загладил, заплатил 4000 рублей и принес извинения. Он его простил, ни материальных, ни моральных претензий к нему не имеет и к уголовной ответственности привлекать его не желает", - сообщают в суде.
Уголовное дело прекращено. Постановление суда не вступило в законную силу.
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