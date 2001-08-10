Хозяин угнанной в Поронайске машины помирился со злоумышленником

Поронайский городской суд прекратил уголовное дело и уголовное преследование в отношении 22-летнего местного жителя. Его обвиняли в угоне и краже.

Как сообщают в пресс-службе суда, в одну из ночей лета 2019 года молодой человек подошел к автомобилю, находящемуся во дворе одного из домов в Поронайске, сел на водительское сиденье, запустил двигатель и поехал по улицам города.

Парень не справился с управлением, машина съехала в кювет. Тогда сахалинец вышел из салона, украл из автомобиля аккумулятор стоимостью 4000 рублей и покинул место происшествия.

"На суде потерпевший заявил ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении подсудимого, за примирением сторон. Он пояснил, что причиненный ему материальный ущерб и моральный вред подсудимый полностью возместил и загладил, заплатил 4000 рублей и принес извинения. Он его простил, ни материальных, ни моральных претензий к нему не имеет и к уголовной ответственности привлекать его не желает", - сообщают в суде.

Уголовное дело прекращено. Постановление суда не вступило в законную силу.