Тихоокеанское
информационное агентство
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49 новых случаев COVID-19 выявили за прошедшие сутки в Сахалинской области

49 новых случаев COVID-19 выявили за прошедшие сутки в Сахалинской области

В Сахалинской области за сутки выявили 49 новых случаев COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал @limarenko_official сегодня, 30 августа.

Больницы покинули 20 пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции.

Итого на 30 августа в Сахалинской области 4420 случаев заболевания, 2755 человек выписали с выздоровлением, 1665 ещё проходят лечение.

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