Трое курильчан отправились в море на лодке и перевернулись

Трое жителей Южно-Курильского района пропали без вести, отправившись на лодке в неспокойное море. Найти их вчера, 30 августа не удалось, поиски продолжат сегодня, 31 августа, сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Информация о том, что пятеро человек на двух резиновых лодках вышли в район вулкана Тятя для сбора ягод, поступила спасателям вчера, 30 августа. После ухудшения погоды одна лодка вернулась, а вот вторая - нет.

Спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени Полякова на квадроциклах и двое сотрудников службы СахПУБО ФСБ России в Южно-Курильском районе на автомобиле обследовали 50 километров берега от села Отрадное до бухты Крупнояровская. Выйти в море они не смогли из-за больших волн. Найти пропавших до наступления темноты не удалось.

Сегодня поисковики продолжат искать пропавших пешком там, куда проехать не получилось. Если позволит погода, берег обследуют со стороны моря.