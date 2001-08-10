Подросток угнал машину и врезался на ней в дерево

Пятнадцатилетнего жителя Долинска подозревают в угоне иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Как выяснилось, ночью подросток был в районе улицы Октябрьской, где обратил внимание на машину. Проверив ручки на дверях автомобиля, он обнаружил, что багажник не заперт. Через него молодой человек проник в салон.

С помощью подручных средств он запустил мотор и тронулся с места. Двигаясь по окрестностям районного центра, водитель не справился с управлением и врезался в дерево. После этого парень убежал в неизвестном направлении.

Хозяйка транспортного средства, узнав об отсутствии своего автомобиля на положенном месте, сообщила в полицию. Правоохранители нашли юного угонщика. По данному факту возбуждено уголовное дело. У подозреваемого взято обязательство о явке.