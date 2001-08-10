Тихоокеанское
информационное агентство
2 Сентября 2020
Сегодня 07:38
73,58|88,15|45,94
Учёные назвали дату начала возможной второй волны COVID-19 в России
09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Сахалинской области с начала пандемии зарегистрировано 4473 случаев заболевания

В Сахалинской области с начала пандемии зарегистрировано 4473 случаев заболевания

В Сахалинской области 53 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор в своем telegram-канале сегодня, 31 августа.  

Отметим, 40 человек выписали с выздоровлением. 

Итого на 31 августа в Сахалинской области 4473 случаев заболевания, 2795 человек выписаны с выздоровлением, 1678 проходят лечение.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?