Пьяный житель Курильска украл мотоцикл с частной территории

Полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Курильска. Его обвиняют в краже мотоцикла.

"Инцидент произошел в июле. Мужчина, будучи пьяным, пришел на частную территорию, где находились транспортные средства. Ему удалось силой открыть створки ворот здания и проникнуть внутрь помещения, откуда похитил мотоцикл стоимостью 100 тысяч рублей. Своими действиями злоумышленник причинил владельцу значительный материальный ущерб", - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Завладев мотоциклом, мужчина скрылся с места. Кроме того, он повредил на транспортном средстве крышку бензобака и замок зажигания.

Обвиняемый принес владельцу свои извинения и полностью возместил ущерб. Следствием собрана достаточная доказательственная база о совершении обвиняемым преступления.