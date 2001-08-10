Тихоокеанское
информационное агентство
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09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Еще 51 случай коронавируса зафиксировали в Сахалинской области

Еще 51 случай коронавируса зафиксировали в Сахалинской области
В Сахалинской области 51 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом стало известно из telegram-канала губернатора сегодня, 1 сентября.
 
Кроме того, 65 человек выписали с выздоравлением.
 
Итого на 1 сентября в Сахалинской области 4524 случаев заболевания, 2860 человек выписаны с выздоровлением, 1664 проходят лечение.

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