Пропавшего пастуха ищут в районе Пятиречья

Сахалинская полиция и спасатели ищут в Холмском районе Игоря Владимировича Малышева.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, 2 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что 31 августа в селе Пятиречье пропал пастух. 1 сентября в поисках принимали участие сотрудники аварийно-спасательного отряда Холмска и сотрудники полиции Холмского района. Поиски результатов не принесли.

В 12.30 2 сентября для помощи в поисках из Южно-Сахалинска выехали спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова в составе 5 человек и 2 единицы техники.

На данный момент известно, что Игорь Малышев родился 10 сентября 1967 года в Южно-Сахалинске. Прописан в Александровске-Сахалинском.

Фотографий пропавшего мужчины пока нет.

Был одет: серая куртка, зеленый свитер, грязные синие джинсы, резиновые сапоги большого размера.

Если вы обладаете информацией о том, где находится пропавший сахалинец, если у вас есть контактные данные его родственников, сообщите об этом: 8(4242)780-735, 41-63-62, 8(42433)2-00-70, 2-04-14, WhatsApp 89621206698.