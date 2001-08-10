Сахалинец завернул чужой телевизор в одеяло и украл его
Неоднократно судимого, освобождённого в декабре 2018 года условно-досрочно, 36-летнего жителя Холмска признали виновным в краже.
Как сообщают в городском суде, установлено, что 5 июня 2020 года мужчина распивал спиртное со своим знакомым, когда тот уснул, гость решил уйти, но в общем коридоре обнаружил, что входная дверь закрыта.
Тогда он стал стучаться к соседям, чтобы ему открыли дверь. Одна из квартир оказалась не заперта. Злоумышленник вошел внутрь, увидел на комоде большой плоский телевизор LG, завернул его в разноцветный плед с дивана и унес.
Хозяйка квартира в это время выгуливала собаку рядом с домом. Она видела, как из её подъезда вышел мужчина, а у него в руках - телевизор, обёрнутый в её плед.
Украденный телевизор он принес к себе домой. Сожительнице мужчина сказал, что выиграл его в карты.
По месту жительства подсудимый характеризуется отрицательно, нигде не работает, ранее судим. На учёте у врача психиатра холмчанин не состоит, но состоит на учёте у врача-нарколога с диагнозом "синдром зависимости от психостимуляторов". Подсудимый нуждается в лечении и медико-социальной реабилитации от наркомании.
Сахалинца приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:12 27 Августа + 58 новых случаев коронавируса зафиксировали в Сахалинской области
- 14:32 27 Августа На Сахалине и Курилах возобновили диспансеризацию
- 16:42 28 Августа Хозяин угнанной в Поронайске машины помирился со злоумышленником
- 10:42 27 Августа Ребенок утонул в Ногликах
10:12 4 Августа Пропавшего 44-летнего южносахалинца ищут брат и полиция
10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 16:42 4 Августа 3 миллиона рублей заплатит корсаковский предприниматель за продажу алкоголя в псевдокафе
20:28 14 Августа Цены на авиатопливо «рванули» вверх, не дожидаясь конца пандемии
Выбор редакции
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
- 10:42 3 Июля Сахалинская областная больница возобновляет прием пациентов в обычном режиме
- 09:34 3 Июля В Сахалинской области отменили обязательную обсервацию
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?