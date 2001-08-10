Сахалинец завернул чужой телевизор в одеяло и украл его

Неоднократно судимого, освобождённого в декабре 2018 года условно-досрочно, 36-летнего жителя Холмска признали виновным в краже.

Как сообщают в городском суде, установлено, что 5 июня 2020 года мужчина распивал спиртное со своим знакомым, когда тот уснул, гость решил уйти, но в общем коридоре обнаружил, что входная дверь закрыта.

Тогда он стал стучаться к соседям, чтобы ему открыли дверь. Одна из квартир оказалась не заперта. Злоумышленник вошел внутрь, увидел на комоде большой плоский телевизор LG, завернул его в разноцветный плед с дивана и унес.

Хозяйка квартира в это время выгуливала собаку рядом с домом. Она видела, как из её подъезда вышел мужчина, а у него в руках - телевизор, обёрнутый в её плед.

Украденный телевизор он принес к себе домой. Сожительнице мужчина сказал, что выиграл его в карты.

По месту жительства подсудимый характеризуется отрицательно, нигде не работает, ранее судим. На учёте у врача психиатра холмчанин не состоит, но состоит на учёте у врача-нарколога с диагнозом "синдром зависимости от психостимуляторов". Подсудимый нуждается в лечении и медико-социальной реабилитации от наркомании.

Сахалинца приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.