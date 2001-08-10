Тихоокеанское
информационное агентство
3 Сентября 2020
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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Сахалинской области зафиксировано 48 новых случаев заболевания Covid-19

В Сахалинской области зафиксировано 48 новых случаев заболевания Covid-19

48 новых случаев заболевания Covid-19 зафиксировано в Сахалинской области. Об этом сообщил Telegram-канал Валерия Лимаренко. 

Выписано за последние сутки 55 пациентов. 

В общей сложности на 2 сентября в регионе 4572 случая заболевания, 2915 человек выписаны с выздоровлением, 1657 проходят лечение.

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