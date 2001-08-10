Тихоокеанское
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10:42, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Землетрясение силой 3 балла ощутили на Кунашире и Шикотане

Землетрясение силой 3 балла ощутили на Кунашире и Шикотане
Вчера, 2 сентября, в 21:35 по сахалинскому времени сейсмостанциями единой геофизической службы РАН было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4.9. 
 
Как сообщили на сейсмостанции "Южно-Сахалинск", координаты эпицентра -  43.0 северной широты и 145.8 восточной долготы. Глубина гипоцентра - 39 км.  
 
Эпицентр располагался на 111 км южнее Южно-Курильска.
 
Землетрясение силой 3 балла ощутили жители Южно-Курильска и в Малокурильского.

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