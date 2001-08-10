Двух студентов ищут на Шикотане

На Шикотане ищут двух пропавших студентов.

Юноши приехали на остров из Амурской области. Они с группой ушли в район 412 сопки 2 сентября. По предварительной информации, несколько человек поднялись выше на сопку, двое отделились, чтобы сфотографироваться.

Основная группа ждала товарищей, но те не подошли. Молодые люди спустились в общежитие, но и там двух отставших товарищей не было. В тот же вечер начались поиски. Они продолжаются до сих пор.

Медведей на острове нет, куда делись парни - неизвестно.

Сейчас полиция и неравнодушные курильчане ищут 20-летнего Кирилла Юрьевича Пучкова и 19-летнего Семена Игоревича Степаненко.

Если вы знаете, где находятся парни, сообщите об этом: 8(42455)2-18-48, 8(42455)96-002; 8(4242)41-63-62, WhatsApp +7 962 120-66-98.