Двух студентов ищут на Шикотане
На Шикотане ищут двух пропавших студентов.
Юноши приехали на остров из Амурской области. Они с группой ушли в район 412 сопки 2 сентября. По предварительной информации, несколько человек поднялись выше на сопку, двое отделились, чтобы сфотографироваться.
Основная группа ждала товарищей, но те не подошли. Молодые люди спустились в общежитие, но и там двух отставших товарищей не было. В тот же вечер начались поиски. Они продолжаются до сих пор.
Медведей на острове нет, куда делись парни - неизвестно.
Сейчас полиция и неравнодушные курильчане ищут 20-летнего Кирилла Юрьевича Пучкова и 19-летнего Семена Игоревича Степаненко.
Если вы знаете, где находятся парни, сообщите об этом: 8(42455)2-18-48, 8(42455)96-002; 8(4242)41-63-62, WhatsApp +7 962 120-66-98.
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