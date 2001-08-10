Тихоокеанское
информационное агентство
4 Сентября 2020
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10:42, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Еще 50 сахалинцев заболели коронавирусом

Еще 50 сахалинцев заболели коронавирусом

В Сахалинской области 50 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор региона в своем telegram-канале сегодня, 3 сентября.

Кроме того, 40 человек выписали с выздоровлением. 
 
Итого на 3 сентября в Сахалинской области 4622 случая заболевания, 2955 человек выписаны с выздоровлением, 1667 проходят лечение.

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