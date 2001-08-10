Тихоокеанское
информационное агентство
4 Сентября 2020
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13:12, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец заказал мефедроном из США

Сахалинец заказал мефедроном из США

Контрабандиста с полукилограммом синтетического наркотика задержали сотрудники Сахалинской таможни.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, злоумышленник - 46-летний житель областного центра заказал посылку с мефедроном из США. Но попытку пересылки пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Оказывается, южносахалинец ранее был судим за незаконный оборот запрещенных веществ. Он пересылал наркотики под видом чая, специй и других бакалейных товаров по поддельным документам.

Оперативники обнаружили в доме подозреваемого недействительные паспорта россиян, вещества растительного происхождения – предположительно каннабисной группы, а также подготовленные к сбыту наркотические средства. В настоящее время проводится экспертиза взятых образцов.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 229.1 УК РФ. Злоумышленник находится под стражей.

 

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