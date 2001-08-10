Пропавших на Шикотане студентов ищут уже с помощью вертолета

Вертолет привлекли к поискам пропавших на Шикотане студентов.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, сегодня утром, 4 сентября, на поиски парней вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра с 3 спасателями Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова на борту.

Также ранее сообщалось, что двух человек обнаружил на берегу Шикотана экипаж судна "Авача" сегодня утром 4 сентября. Они находятся на побережье в расщелине под горой. В 9 часов утра из порта Южно-Курильска выдвинулся плашкоут с 4 спасателями Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. А Полякова.

Напомним, на Шикотане со 2 сентября ищут двух пропавших студентов.

Юноши приехали на остров из Амурской области. Они с группой ушли в район 412 сопки 2 сентября. По предварительной информации, несколько человек поднялись выше на сопку, двое отделились, чтобы сфотографироваться.

Основная группа ждала товарищей, но те не подошли. Молодые люди спустились в общежитие, но и там двух отставших товарищей не было. В тот же вечер начались поиски.