Тихоокеанское
информационное агентство
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14:32, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Южно-Курильский рыбокомбинат перевозил камбалу с нарушениями

Специалисты регионального управления Россельхознадзора выяснили, что ПКФ "Южно-Курильский рыбокомбинат" не соблюдает ветеринарно-санитарные требования при перевозке мороженой камбалы. Общая масса груза составила 58 065 кг.
 
Во время его проверки инспектором Россельхознадзора выяснилось, что на упаковке общим весом около 200 кг частично нет маркировки. Это не позволило идентифицировать товар с представленными ветеринарными сопроводительными документами. Продукция не проходила ветеринарно-санитарную экспертизу, не имеет удостоверения качества и подтверждающих документов.
 
"Госинспектор составил акт о нарушении ветеринарно-санитарных требований при перевозке товаров, подконтрольных госветнадзору. Груз изъят и передан на ответственное изолированное хранение", - рассказали в Россельхознадзоре.
 
Предприятию грозит штраф в размере 300 000 рублей.

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