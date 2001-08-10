Тихоокеанское
информационное агентство
4 Сентября 2020
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16:12, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пропавшие на Шикотане студенты сами выбрались в Малокурильское

Пропавшие на Шикотане студенты сами выбрались в Малокурильское

Студенты, пропавшие на Шикотане 2 сентября, вышли в Малокурильское. Они выбрались самостоятельно. Парни прошли к населенному пункту по береговой полосе во время отлива. Сейчас они находятся в общежитии.

Напомним, ранее сообщалось, что на Шикотане пропали два студента.

Юноши приехали на остров из Амурской области. Они с группой ушли в район 412 сопки 2 сентября. Несколько человек поднялись выше на сопку, двое отделились, чтобы сфотографироваться. 

Основная группа ждала товарищей, но те не подошли. Молодые люди спустились в общежитие, но и там двух отставших товарищей не было. В тот же вечер начались поиски.

Утром 4 сентября двух человек обнаружил на побережье в расщелине под горой экипаж судна "Авача".  В 9 утра из порта Южно-Курильска выдвинулся плашкоут с 4 спасателями ПСО им. Полякова. Также на поиски парней вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра с тремя спасателями Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. Полякова на борту.

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