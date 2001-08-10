Молодая девушка сдавала сахалинцам чужие московские квартиры

Молодую мошенницу задержали правоохранители Южно-Сахалинска.

Как рассказали в региональном УМВД, 20-летняя злоумышленница копировала фотографии московских квартир с одного из федеральных сайтов объявлений, а затем выставляла их на местном ресурсе. Люди начали "клевать" на это.

"Девушка при личной встрече давала поддельные ключи якобы от арендованного жилья и брала предоплату. Однако она всячески отказывалась лично показывать квартиры. После получения денег подозреваемая удаляла объявления и выключала телефон", - отмечают в полиции.

Сегодня стражам порядка известно не менее чем о шести преступлениях, совершенных сахалинкой. Общий ущерб составляет более 65 тысяч рублей.

Полиция просит людей, пострадавших от действий мошенницы, обратиться в УМВД России по Южно-Сахалинску (ул. Хабаровская 67); либо по телефону 789-405, 789-439 и 789-144. Анонимность гарантируется.