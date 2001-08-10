За последние сутки на Сахалине заболели коронавирусом 44 человека

На Сахалине и Курильских островах зарегистрировано 44 новых случая коронавирусной инфекции. 11 человек за последние сутки выписаны из больниц. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в своем telegram-канале сегодня, 6 сентября.

Итого в Сахалинской области с начала пандемии уже 4762 случая заболевания COVID-19. 3046 человек выписаны после успешного лечения и 1716 пациентов с коронавирусом еще остаются в медицинских учреждениях региона.