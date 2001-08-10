Тихоокеанское
информационное агентство
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09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Поиски пропавшего в Поронайском районе мужчины продолжатся сегодня

Мужчина пропал в Поронайском районе 4 сентября. Его поиски продолжат сегодня. 

67-летний Сергей Иванович Иванов ушел в лес собирать дикоросы в район дачного поселка "Елочки" у Леонидово и пропал. 

Приметы: рост 160-165 см, среднее телосложение, седые волосы, голубые глаза.

Был одет: синее спортивное трико, камуфляжная куртка, на ногах - зеленые резиновые сапоги. 

Телефона при себе у сахалинца не было.

Мужчину искали вчера, 6 сентября, весь день. С наступлением темноты работы приостановили. За день спасатели сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова и волонтеры обследовали 11 км лесного массива.
 
Поиски результатов не дали.
 
Если вы обладаете информацией, которая может помочь установить местоположение Сергея Иванова, сообщите об этом:  8 (4242) 780-820; 780-821, 41-63-62, 8-918-135-17-80, WhatsApp +7 962 120-66-98.
 
 

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