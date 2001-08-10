Житель Корсакова выхватил портативную колонку из рук ребенка

Житель Корсакова стал фигурантом уголовного дела из-за кражи колонки.

Как рассказали в региональном УМВД, инцидент произошел на улице Краснофлотской в портовом городе. Здесь находились юная потерпевшая и ее родители. Когда взрослые отвлеклись, 21-летний злоумышленник схватил гаджет из рук ребенка и скрылся с ним. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

Через некоторое время полицейские задержали молодого преступника, при нем нашли и музыкальное устройство. Колонку изъяли и скоро вернут законным владельцам.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.