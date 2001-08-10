Тихоокеанское
информационное агентство
9 Сентября 2020
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10:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Еще 46 человек заболели коронавирусом на Сахалине

Еще 46 человек заболели коронавирусом на Сахалине

46 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки зарегистрировали островные медики. Лечебные учреждения покинули 35 человек, выздоровевших от COVID-19, сообщили сегодня, 7 сентября, в Telegram-канале @limarenko_official.

Итого в Сахалинской области с начала пандемии коронавирусом заболели уже 4808 человек. 3081 пациента выписали, 1727 продолжают лечение. Погибших от COVID-19 в островном регионе нет, утверждают власти региона.

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