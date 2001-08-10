Спасатели нашли партмоне и ПТС на имя пропавшего в Поронайском районе пенсионера

Вчера, 7 сентября, группа спасателей Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова совместно с сотрудниками полиции Поронайского района и волонтерами обследовала 9 квадратных километров болотистой местности, прилегающей к дачному поселку "Елочки", расположенному в районе Леонидово.

Они обнаружили портмоне с деньгами и ПТС на имя потерявшегося. Найти пропавшего пенсионера не удалось. Всего к поискам были привлечены 16 человек и 3 единицы техники. Спасатели возвращаются в областной центр.

Напомним, 4 сентября 67-летний Сергей Иванович Иванов ушел в лес собирать дикоросы в район дачного поселка "Елочки" у Леонидово и пропал.

Приметы: рост 173 см, среднее телосложение, седые волосы, голубые глаза.

Был одет: синее спортивное трико, камуфляжная куртка, на ногах - зеленые резиновые сапоги.

Телефона при себе у сахалинца не было.

Если вы обладаете информацией, которая может помочь установить местоположение Сергея Иванова, сообщите об этом: 8 (4242) 780-820; 780-821, 41-63-62, 8-918-135-17-80, WhatsApp +7 962 120-66-98.