Тихоокеанское
информационное агентство
10 Сентября 2020
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09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Статистику Сахалинской области пополнили еще 43 случая заболевания коронавирусом

Статистику Сахалинской области пополнили еще 43 случая заболевания коронавирусом

Губернатор региона сообщил о 43 новых случаях коронавирусной инфекции в Сахалинской области. Об этом стало известно сегодня, 8 сентября. 

Кроме того, 52 человека выписали с выздоровлением. 

Итого на 8 сентября в Сахалинской области 4851 случай заболевания, 3133 человека выписаны с выздоровлением, 1718 проходят лечение.

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