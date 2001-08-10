Тихоокеанское
информационное агентство
10 Сентября 2020
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На Сахалине возбуждено уголовное за оскорбление и применение насилия в отношении полицейских
12:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине возбуждено уголовное за оскорбление и применение насилия в отношении полицейских

Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовные дела в отношении 50-летнего мужчины. 

"Мужчина в августе этого года был в аэропорту Южно-Сахалинска и нарушал порядок, выражаясь грубой нецензурной бранью в общественном месте. Полицейские предприняли попытку пресечь противоправные действия мужчины, однако последний применил насилие по отношению к одному и оскорбил другого полицейского", - сообщили в дальневосточном СУТ СК России.  

В настоящее время по уголовному делу организовано предварительное расследование. 

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