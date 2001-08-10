Тихоокеанское
информационное агентство
10 Сентября 2020
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Девятый класс в долинской школе №2 ушел на дистанционное обучение
09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Еще 41 случай COVID-19 зарегистрировали в Сахалинской области

Еще 41 случай COVID-19 зарегистрировали в Сахалинской области

В Сахалинской области +41 случая COVID-19. Об этом пишет Telegram-канал Валерия Лимаренко.

Из больницы выписали 35 человек.

Итого на 9 сентября в Сахалинской области 4892 случая заболевания, 3168 человек выписаны с выздоровлением, 1724 проходят лечение.

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