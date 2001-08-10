Тихоокеанское
информационное агентство
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10:42, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Ощущаемое землетрясение зарегистрировано в Северо-Курильске

Ощущаемое землетрясение зарегистрировано в Северо-Курильске

10 сентября в 09.11 зарегистрировано землетрясение в 77 км восточнее г. Северо-Курильск. Магнитуда сейсмособытия составила 4,3, глубина 62 км, сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Землетрясение ощутили жители г. Северо-Курильск. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 2-3 баллов. Пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало. Оперативной группой администрации муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений. Обстановка находится на контроле дежурной смены ЦУКС. При необходимости гражданам следует обратиться в дежурные службы.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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