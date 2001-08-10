Родственники и полиция Холмска ищут 35-летнюю местную жительницу
Родственники и полиция Холмска ищут 35-летнюю местную жительницу.
Ольга Владимировна Дроздова ушла из дома в райцентре ночью 8 сентября и до сих пор не вернулась. Документы и сотовый телефон остались в квартире.
Приметы: рост 174 см, среднее телосложение, волосы прямые до плеч, серые глаза.
Особые приметы: на ноге в области голени татуировка в готическом стиле, на лбу - шрам длиной около 2 см. Постоянно носит очки для зрения.
Была одета: синие джинсы, светло-синяя джинсовая куртка, черные ботинки.
Если вы обладаете информацией, которая может помочь установить, где находится Ольга Дроздова, сообщите об этом: 8 (4242) 780-735, 41-63-62, 8 (42433) 2-00-70, 2-04-14, WhatsApp 89621206698.
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