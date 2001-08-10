55-летняя женщина на авто сбила 75-летнюю сахалинку на пешеходном переходе

ДТП произошло в Южно-Сахалинске 9 сентября в 17:50.

Как сообщают в региональном УГИБДД, 75-летняя женщина пересекала дорогу с юга на север по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома № 19 по улице Сахалинской.

По предварительным данным, пенсионерка обходила стоящий на "зебре" неустановленный автомобиль, поэтому завершала переход вне пешеходного перехода. Женщину сбил автомобиль Mazda Demio, которым управляла 55-летняя женщина, стаж вождения которой составляет 27 лет. Иномарка двигалась на запад в крайнем правом ряду.

В результате ДТП пешеход получила травмы.

По данному факту проводится проверка.

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