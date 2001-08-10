Еще 39 человек заболели коронавирусом на Сахалине за последние сутки

В Сахалинской области сегодня выявили 39 новых случаев COVID-19. Об этом сообщил губернатор региона в своем telegram-канале сегодня, 10 сентября.

За день выписаны с выздоровлением 48 человек.

Итого на 10 сентября в Сахалинской области 4931 случай заболевания, 3216 человек выписаны с выздоровлением, 1715 проходят лечение.