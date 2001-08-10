Тихоокеанское
информационное агентство
12 Сентября 2020
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09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Еще 39 человек заболели коронавирусом на Сахалине за последние сутки

Еще 39 человек заболели коронавирусом на Сахалине за последние сутки
В Сахалинской области сегодня выявили 39 новых случаев COVID-19. Об этом сообщил губернатор региона в своем telegram-канале сегодня, 10 сентября.
 
За день выписаны с выздоровлением 48 человек. 
 
Итого на 10 сентября в Сахалинской области 4931 случай заболевания, 3216 человек выписаны с выздоровлением, 1715 проходят лечение.

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