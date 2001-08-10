Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Макаровском районе рыбака

Сотрудники следственного управления следственного комитета Сахалинской области и волонтеры ПСО "СОВА" запланировали на 15 сентября очередной выезд на поиски пропавшего 27 июля Игоря Мартьянова.

О нем ничего не известно. Семья не теряет надежды на то, что пропавший мужчина найдется.

Необходимо еще раз проверить берега реки Лозовой в Макаровском районе. Выезд запланирован на вторник - 15 сентября. Присоединиться к поиску могут все желающие сахалинцы, особенно рады будут рыбакам и охотникам.

Если у кого-то из желающих присоединиться к выезду из Южно-Сахалинска нет транспорта, то неравнодушных земляков доставят из областного центра к месту поиска.

Важен каждый. Не оставайтесь в стороне. Если можете выехать на поиск 15 сентября, сообщите об этом: 41-63-62 (+7 962 581-63-62).