Тихоокеанское
информационное агентство
12 Сентября 2020
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14:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Макаровском районе рыбака

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Макаровском районе рыбака

Сотрудники следственного управления следственного комитета Сахалинской области и волонтеры ПСО "СОВА" запланировали на 15 сентября очередной выезд на поиски пропавшего 27 июля Игоря Мартьянова. 

О нем ничего не известно. Семья не теряет надежды на то, что пропавший мужчина найдется.

Необходимо еще раз проверить берега реки Лозовой в Макаровском районе. Выезд запланирован на вторник - 15 сентября. Присоединиться к поиску могут все желающие сахалинцы, особенно рады будут рыбакам и охотникам. 

Если у кого-то из желающих присоединиться к выезду из Южно-Сахалинска нет транспорта, то неравнодушных земляков доставят из областного центра к месту поиска. 

Важен каждый. Не оставайтесь в стороне. Если можете выехать на поиск 15 сентября, сообщите об этом: 41-63-62 (+7 962 581-63-62).

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