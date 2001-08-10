Тихоокеанское
информационное агентство
12 Сентября 2020
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15:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

У внедорожника отказали тормоза и он протаранил 2 машины в Корсакове

У внедорожника отказали тормоза и он протаранил 2 машины в Корсакове

ДТП произошло в Корсакове накануне вечером, 10 сентября.

Как рассказали в региональном УГИБДД, примерно в 17:20 38-летняя женщина ехала за рулем Nissan Safari по улице Первомайской. По словам сахалинки, у машины отказали тормоза, вследствие чего в районе дома № 2 внедорожник врезался в Toyota Corolla Axio, а затем в Mitsubishi Outlander.

Стаж вождения виновницы ДТП - 4 года, отмечают в Госавтоинспекции.

В результате происшествия пассажир "Тойоты" получила телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

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