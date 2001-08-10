Несколько землетрясений ощутили сахалинцы сегодня ночью

Три землетрясения произошли на Сахалине в ночь на 14 сентября.

Так, первое сейсмособытие зафиксировано в 00.42. 38 км юго-восточнее Углегорска и 57 км юго-западнее Поронайска. Его магнитуда составила 4,7. Очаг залегал на глубине 11 километров.

Вторые подземные толчки зарегистрировали в этих же местах в 01.08. На этот раз магнитуда составила 4,6. Глубина - 12 км.

Третье землетрясение произошло в 07.49 в 27 км юго-восточнее Углегорска. Магнитуда - 3,3, глубина - 10 км.

"Землетрясения ощутили жители Углегорска и Поронайска. Поступали звонки от населения на телефон рабочей смены. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 3-х баллов", - рассказали в областном ГУ МЧС.

Пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась.

Оперативная группа районных администраций и местных пожарно-спасательных гарнизонов проводят осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений.

Напомним, единый телефон вызова экстренных служб: 112.