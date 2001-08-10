Тихоокеанское
информационное агентство
15 Сентября 2020
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10:42, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Заболевших коронавирусом в Сахалинской области уже больше 5000 с начала пандемии

Заболевших коронавирусом в Сахалинской области уже больше 5000 с начала пандемии

Сахалинская область пополнилась 38 случаями заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом пишет Telegram-канал губернатора Лимаренко сегодня, 13 сентября.

Кроме того, в сообщении говорится и о выздоровевших людях. Их 45.

Итого на 13 сентября в островном регионе 5046 случаев заболевания ковидом, 3336 человек выписаны с выздоровлением, еще 1710 проходят лечение.Е

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