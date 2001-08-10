Тихоокеанское
информационное агентство
15 Сентября 2020
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16:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец расплатился в магазине 5-ти тысячной купюрой из "Банка приколов"

Следственное управление УМВД России по Южно-Сахалинску завершило расследование уголовного дела в отношении 51-летнего уроженца Шахтерска. Мужчину обвиняют в мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба сахалинской полиции, во время предварительного следствия установлено, что в марте этого обвиняемый с  сувенирной купюрой "Банка приколов" номиналом 5 000 рублей пришел в один из магазинов областного центра.

Мужчина расплатился за продукты на 1490 рублей фальшивой банкнотой, а потом быстро покинул помещение.

Товаром и деньгами сахалинец распорядился, как собственными. Уголовное дело по статье "мошенничество" передали в суд.

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