Следственное управление УМВД России по Южно-Сахалинску завершило расследование уголовного дела в отношении 51-летнего уроженца Шахтерска. Мужчину обвиняют в мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба сахалинской полиции, во время предварительного следствия установлено, что в марте этого обвиняемый с сувенирной купюрой "Банка приколов" номиналом 5 000 рублей пришел в один из магазинов областного центра.

Мужчина расплатился за продукты на 1490 рублей фальшивой банкнотой, а потом быстро покинул помещение.

Товаром и деньгами сахалинец распорядился, как собственными. Уголовное дело по статье "мошенничество" передали в суд.