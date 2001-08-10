Солнцевский угольный разрез устраняет последствия землетрясения

По данным ГУ МЧС России по Сахалинской области 14 сентября в 00.42 зарегистрировано землетрясение в 38 км юго-восточнее г. Углегорска и 57 км юго-западнее г. Поронайска. Магнитуда сейсмособытия составила 4,7, глубина 11 км.

Солнцевский угольный разрез, находящийся в Углегорском районе, также почувствовал на себе подземные толчки. 14 сентября в 00:43 на Солнцевском угольном разрезе зафиксировано автоматическое отключение трансформаторной подстанции, что повлекло за собой нарушение электроснабжения нескольких высокопроизводительных экскаваторов в количестве 4-х единиц и комплексную остановку техники на разрезе. Восстановление электроснабжения заняло более 1 часа. С 01:53 разрез работает в штатном режиме. Сотрудники не пострадали. Техника в исправном состоянии. На текущий момент ведутся работы по выявлению разрушений на объектах.