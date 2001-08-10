Тихоокеанское
информационное агентство
16 Сентября 2020
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В Сахалинской области за сутки зарегистрировали 31 случай заболевания

В Сахалинской области за сутки зарегистрировали 31 случай заболевания

31 новый случай коронавирусной инфекции за сутки зарегистрировали островные медики. Лечебные учреждения покинули 104 человека, выздоровевших от COVID-19, сообщили сегодня, 15 сентября, в Telegram-канале @limarenko_official.

Итого в Сахалинской области с начала пандемии коронавирусом заболели уже 5112 человек. 3467 пациентов выписали, 1645 продолжают лечение.

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