Житель Корсакова выращивал коноплю в лесу

Жителя Корсакова обвиняют в незаконном культивировании запрещенных растений и попытке продажи синтетических наркотиков в крупном размере.

Как рассказали в областном УМВД, в прошлом году 28-летний сахалинец вырастил в лесу недалеко от Раздольного около 70 кустов конопли. Из нее мужчина хотел изготовить наркотик, но не успел - его задержали полицейские.

Позже правоохранители выяснили, что до этого злоумышленник вместе с приятелем заказали в интернете семь граммов "синтетики". Часть вещества они хотели употребить, а другую - продать. Наркодилер расфасовал дурман по пакетикам, спрятал в тайниках на территории Корсакова и параллельно выложил соответствующие объявления в мессенджер. Однако заработать на этом не получилось.