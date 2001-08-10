Еще 33 случая заражения коронавирусом зарегистрировали в Сахалинской области

Еще 33 случая заболевания коронавирусом выявили в Сахалинской области за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор области в своем Telegram-канале @limarenko_official

За это же время больничные стены покинули 52 человека, излечившихся от COVID-19.

Всего же с начала пандемии в островном регионе коронавирусом переболели уже 5145 человек. Из них уже 3519 благополучно покинули больничные стены, а 1626 все еще находятся под наблюдением медиков.