Тихоокеанское
информационное агентство
17 Сентября 2020
Сегодня 21:49
74,93|88,86|41,71
В Южно-Сахалинске пройдет ярмарка выходного дня
13:42, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Молодой сахалинец снял с карты своего дедушки 166 тысяч рублей

Юного жителя Александровск-Сахалинского подозревают в краже денег у своего дедушки. На парня завели уголовное дело.

Как рассказали в областном УМВД, 18-летний злоумышленник стащил у родственника мобильник и с помощью приложения перевел себе с его счета 166 тысяч рублей. Затем он удалил сообщения от банка и вернул телефон на место. Деньги юноша потратил.

Когда 67-летний сахалинец заметил пропажу, то сразу же обратился в полицию. Оперативники вычислили преступника и задержали его для допроса. 

Молодой злоумышленник во всем признался. Его отпустили под подписку о невыезде.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?