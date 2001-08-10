Молодой сахалинец снял с карты своего дедушки 166 тысяч рублей

Юного жителя Александровск-Сахалинского подозревают в краже денег у своего дедушки. На парня завели уголовное дело.

Как рассказали в областном УМВД, 18-летний злоумышленник стащил у родственника мобильник и с помощью приложения перевел себе с его счета 166 тысяч рублей. Затем он удалил сообщения от банка и вернул телефон на место. Деньги юноша потратил.

Когда 67-летний сахалинец заметил пропажу, то сразу же обратился в полицию. Оперативники вычислили преступника и задержали его для допроса.

Молодой злоумышленник во всем признался. Его отпустили под подписку о невыезде.